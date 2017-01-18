СМИ узнали, когда состоится презентация МиГ-35

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Официальная презентация истребителя МиГ-35 пройдет в конце января. Об этом сообщили некоторые источники в авиастроительной отрасли и Минобороны России. Уже в начале февраля машина будет передана на государственные испытания.

В конце января Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" проведут официальную презентацию нового легкого истребителя МиГ-35. На государственные испытания многофункциональную боевую машину передадут в начале февраля, пишет газета "Известия".

Согласно ряду источников в авиастроительной отрасли и Минобороны России, есть небольшие проблемы с бортовым оборудованием, в том числе, с радиолокатором "Жук". В связи с этим работы по испытаниям перенесли с января на февраль.

Отмечается, что строительство двух первых опытных МиГ-35 было завершено в 2016 году. Первый полет машина выполнила 24 октября. Самолет способен при длине 17 метров и взлетном весе более 23 тонн, развивать скорость более 2,5 тысячи километров в час. Машина может пролететь около трех тысяч километров. МиГ-35, который был создан на базе палубных самолетов МиГ-29КУБ, можно оснастить до семи тонн различного вооружения, в том числе, ракетами "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и управляемыми авиабомбами.

Радиолокатор "Жук" с активной фазированной антенной решеткой обнаруживает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии более 300 километров.