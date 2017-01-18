Картер отметил сокращение возможностей для сотрудничества с Россией

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По словам главы Пентагона, США нужно продолжать искать варианты для совместной работы с нашей страной. Он подчеркнул, что за последние годы число сфер для возможного сотрудничества заметно сократилось. Картер добавил, что по некоторым международным вопросам договоренности с Россией по-прежнему вероятны.

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на уменьшение количества таких вариантов за последние несколько лет. "Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но они становятся все более и более узкими со временем", - приводит слова Картера агентство Bloomberg.

Он отметил, что количество сфер для совместной работы с Россией постоянно уменьшается на протяжении 10 лет. По словам Картера, в настоящее время это просто факт.

Глава Пентагона подчеркнул, что для США все еще возможно сотрудничество с нашей страной по некоторым международным вопросам, в частности по ядерным программам Северной Кореи и Ирана. При этом Картер добавил, что в борьбе с террористической группировкой ИГ (организация запрещена в России) совместная работа двух стран "бесспорно, не имела место".

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