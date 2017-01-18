10:17, 18 января 2017

По факту взрыва на заводе в Бийске возбуждено уголовное дело

Теги:  Уголовное дело  алтай  взрыв  скр  завод

Один человек скончался после взрыва на территории олеумного завода в городе Бийске Алтайского края. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту взрыва на территории олеумного завода в Бийске Алтайского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что взрыв прогремел во время демонтажа конструкций. Из-за инцидента пострадали четыре работника. Один из них скончался в больнице.

Следователи провели осмотр места происшествия и выемку необходимой документации. Кроме того, осуществляются допросы свидетелей произошедшего, а также лиц, ответственных за порядок проведения работ на объекте.

О том, что на заводе в Бийске произошел взрыв, стало известно во вторник. Пострадавший цех находится в черте города, но в промышленной зоне.

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