В Москве на Крещение перекроют несколько улиц

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Несколько улиц в центре и на юге Москвы перекроют на Крещение. Движение транспорта будет ограничено с утра среды до вечера четверга.

В Москве на Крещение ограничат движение транспорта возле Богоявленского кафедрального собора. В связи с проведением праздничного богослужения с 07:00 18 января до 17:00 19 января перекрыт участок Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей, передает ТАСС.

Кроме того, с 17:00 18 января по 05:00 19 января будут закрыты для проезда транспорта Санаторная аллея, Тютчевская аллея и Новоясеневский тупик.

Православные верующие уже готовятся к одному из главных церковных праздников - Крещению. По всей стране откроют более трех тысяч иорданей. У каждой из них будут дежурить спасатели и медики. Все места купаний будут оборудованы не только безопасными подходами к воде, но и пунктами обогрева и раздевалками.

В храмах пройдут праздничные богослужения. Одними из первых отмечать Крещение начнут жители Дальнего Востока, там уже ведутся последние приготовления. Сотрудники МЧС просят всех, кто решил окунуться в крещенскую ночь, трезво оценивать свои возможности и быть аккуратными.

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