В Подмосковье при пожаре погиб шестилетний ребенок

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Шестилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время пожара в одном из домов ела Семеновская Ступинского района Подмосковья. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В одном из домов села Семеновская Ступинского района Подмосковья 18 января произошел пожар. В результате инцидента погиб шестилетний ребенок, отравившийся угарным газом.

По данному факту следственным отделом города Ступино возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств преступления", - говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Подмосковью.