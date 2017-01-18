Чиновники правительства подрались на вечеринке в московском ресторане

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В одном из московских ресторанов подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку. В потасовке участвовали более 20 человек.

Во время новогоднего корпоратива подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец устроили драку. Потасовка, в которой участвовали более 20 человек, произошла в одном из ресторанов в центре Москвы.

Как пишет Life, в разгар праздника чиновники правительства вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с сотрудниками одной из частных фирм, которые также отдыхали в заведении. Словесная перепалка переросла в драку. Разнимать разбушевавшихся мужчин пришлось охранникам ресторана.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Правоохранители опросили участников драки, после чего объявили в розыск несколько человек, скрывшихся сразу после драки.

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