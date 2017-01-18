В результате взрыва в пригороде Дамаска погибли 8 человек

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Хлопок произошел в городе Хараста, в результате которого погибли 8 человек. Сообщается, что к атаке причастна группировка "Фадж-р Умма", не соблюдающая соглашение о перемирии. В Минобороны России призывают международные организации оказать гуманитарную помощь сирийскому народу.

Восемь человек погибли в результате теракта в пригороде Дамаска. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", мощный взрыв прогремел в городе Хараста, возле разведывательного центра сирийских ВВС.

Как передает "ТВ Центр", по предварительным данным бомбу заложили в подземные коммуникации. СМИ утверждают, что к атаке причастна группировка "Фадж-р Умма", которая не соблюдает соглашение о перемирии.

В Минобороны России призывают оказать гуманитарную помощь сирийскому народу. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, прежде всего, жителям пострадавших районов необходимы лекарства.

"Минобороны России призывает откликнувшиеся международные гуманитарные подразделения начать оказание реальной помощи сирийскому народу с направления медикаментов и лекарств в наиболее нуждающиеся в них сейчас 73 населённых пункта. Объёмы оказываемой помощи этим населённым пунктам со стороны России пока не покрывают имеющейся потребности жителей этих населённых пунктов в медикаментах и лекарствах", - сказал Конашенков.

Полный список населённых пунктов опубликован на сайте Минобороны. Конашенков отметил, что все формальности, связанные с доставкой гумпомощи, возьмёт на себя российский Центр примирения враждующих сторон. Его сотрудники согласуют приём заявок и организуют перевозку грузов на аэродром "Хмеймим", после чего направят лекарства жителям Сирии.

На призыв Минобороны уже откликнулись несколько крупных организаций. В том числе ООН, ЮНИСЕФ, представители Всемирной продовольственной программы и руководство организации здравоохранения. Они готовы направить помощь пяти миллионам сирийцев.

В свою очередь, российские военные продолжают доставлять жизненно-важные грузы. Только за сутки сотрудники нашего центра по примирению передали жителям Алеппо более четырёх тонн продуктов и медикаментов.