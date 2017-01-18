Собянин: в сфере образования Москва входит в число лидеров среди "умных городов" мира

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Оснащение московских школ современной IT-инфраструктурой завершится в течение пяти лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения школы №627, одного из первых учебных заведений, ставших участником проекта "Московская электронная школа".

В сфере образования Москва входит в число лидеров среди "умных городов" мира. Об этом заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы проходим уже второй этап по информатизации. Как вы знаете, мы пять лет тому назад начали внедрять электронные доски и компьютеры для преподавателей и для школ. Сейчас мы переходим к следующему этапу, уже где на новом техническом уровне внедряется Wi-Fi, тачскрины, новые интерактивные доски. И, самое главное, мы пытаемся наполнить новыми методиками, которые были бы интересны с точки зрения преподавателей и учащихся, новые сценарии, электронные учебники. И у меня никаких сомнений нет, мы обязательно в течение пяти лет во всех школах заново оборудуем информационную среду", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Главной целью проекта "Московская электронная школа" является максимально эффективное использование современной IT-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования. В рамках проекта в московских школах будет, в том числе, сформирована единая электронная образовательная среда, включающая интерактивное оборудование, подключение к сети Интернет, локальные сети и Wi-F, также будет обновлена устаревшая IT-инфраструктура, используемая в системе образования с 2010 года. Также будут созданы новые персональные устройства для учителей (планшеты и ноутбуки).