В ЦРУ рассекретили свои документы о НЛО и холодной войне

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В Сети выложены 13 миллионов документов ЦРУ США, которые касаются деятельности ведомства, начиная с момента его создания в 1947 году вплоть до 1990-х годов. Эти данные касаются работы американской разведки во времена холодной войны, а также вероятных появлений НЛО.

ЦРУ США выложило в открытый доступ в интернете архив документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Таким образом, желающие могут ознакомиться с 13 миллионами документов, касающихся деятельности ведомства, начиная с момента его создания в 1947 году вплоть до 1990-х годов.

Эти данные проливают свет на аспекты работы ЦРУ во времена холодной войны. Кроме того, они касаются вьетнамского и корейского военных конфликтов.

Также ЦРУ выложило сведения о вероятных появлениях НЛО, и о засекреченном военном проекте "Stargate", который изучал различные способности человека.

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