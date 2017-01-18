В Вашингтоне мужчина пытался поджечь себя у отеля Трампа

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Чем меньше времени остается до инаугурации Дональда Трампа, тем сильнее разгораются скандалы вокруг него. В суд на избранного президента подала женщина, которая ранее обвиняла его в домогательствах. Кроме того, американским СМИ стало известно, что организаторы протестов против нового хозяина Белого Дома платили участникам. И пока действующая администрация США продолжает обвинять Россию в кибератаках, сенатор Джон Маккейн признал ведущую роль нашей страны в разрешении ситуации на Ближнем Востоке.

Возможностей для сотрудничества с Россией в военной сфере становится все меньше. Территории, на которых можно работать, постоянно сокращаются. На это - видимо, имея в виду потерю инициативы в Сирии - сетует уходящий глава Пентагона Картер, передает "ТВ Центр". Джон Маккейн говорит прямо - Путин, несмотря на плохие карты на руках и то, что экономика России лишь пятнадцатая в мире - сумел стать крупнейшим игроком на Ближнем Востоке.

"Нет ничего более важного и показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на встречу по мирному урегулированию. США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Так далеко дело еще не заходило", - заявил Маккейн.

Известный своей антироссийской позицией американский сенатор был одним из инициаторов новых санкций против Москвы из-за кибератак, причастность к которым русских хакеров доказать так и не получилось. Что, впрочем, не помешало республиканцу осудить утечку в СМИ о якобы имеющемся у Москвы компромате на Дональда Трампа. Документ, от него поспешил откреститься директор национальной разведки Клэппер, по мнению Маккейна, не достоверен и наносит урон избранному президенту Соединенных Штатов. А еще накануне Владимир Путин отметил - те, кто заказал фальшивку, "хуже, чем проститутки". Слова президента России стали одной из центральных тем брифинга в Белом доме.

"Это интересная метафора. Слушайте, я уже не раз говорил - мужчины и женщины из разведывательного сообщества США - патриоты. Они - эксперты в своей области. И работают не ради славы или большой зарплаты. И это уже не первый раз, когда спецслужбы делают неудобные для России заявления", - отметил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Джош Эрнест добавил: уходящая администрация не пытается поставить под сомнение законность победы избранного президента на выборах, по имиджу которого вот-вот ударит новый сексуальный скандал. Американка Саммер Зервос - 10 лет назад Трамп якобы склонял её к интимной близости в бунгало, пишет газета Daily Beast - подала иск о защите чести и достоинства.

Лживыми эпатажный миллиардер называет не только обвиняющих его женщин, но и СМИ. Отбиваться от которых приходится в социальных сетях. "Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. Это мой единственный способ противодействия. Когда люди представляют меня в ложном свете, у меня, по крайней мере, есть средство сказать, что это заявление ложное. Если бы пресса была честной, хотя она такой не является, я бы совершенно не пользовался Twitter, в этом не было бы необходимости", - сказал Трамп.

Здесь Трамп лукавит. В том же интервью хвастается - на сегодняшний день уже 50 миллионов подписчиков, включая Facebook и Instagram. А посты не всегда про политику. Например, "Иванка Трамп великолепная женщина с настоящим характером и шиком". Никто бы и не обратил внимания, если бы не ошибка. В гиперссылке на пользователя по случайности он указал девушку из Великобритании - Иванку Мажич, популярность которой теперь явно зашкаливает. Неплохо заработать, выяснили журналисты Washington Times, можно и на антитрамповских митингах. И не "лайки" - реальные деньги.

2,5 тысячи за месяц и 50 долларов за выход на акцию. Более того, в объявлениях - их обнаружили сразу в 20 городах - речь идет даже о медицинской страховке для участников. Которой, видимо, уже поспешили воспользоваться. Мужчина, передает NBC, в знак протеста против избрания Трампа попытался поджечь себя в центре Вашингтона. И это за два дня до инаугурации, бойкотировать которую планируют более 30 демократов. Что, впрочем, не расстраивает Трампа. Тех, кто не придет, избранный президент попросил вернуть билеты. Свободных мест нет.

Михаил Шекоян, Илья Титов, "ТВ Центр".