Матвиенко призвала стимулировать увеличение доходов регионов

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На первом заседании весенней сессии сенаторы подвели итоги уходящего года и обсудили планы на предстоящий период. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что на повестке дня более 130 законопроектов.

Совет Федерации открыл первое заседание весенней сессии. На нём сенаторы подвели итоги уходящего года и обсудили планы на предстоящий период, передает "ТВ Центр".

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, основной задачей верхней палаты парламента остаётся повышение эффективности законодательной деятельности. Председатель отметила, что на повестке дня более 130 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в самое ближайшее время.

Особое внимание, по мнению Матвиенко, необходимо уделить поддержке субъектов федерации. По итогам 2016 года дефицит многих региональных бюджетов снизился. В лучшую сторону изменилась и ситуация с кредитной задолженностью. В ходе заседания Матвиенко объявила о начале работы над проектом бюджетов на следующий год и период 2019 и 2020 годов.

"Проводимая бюджетная политика должна, прежде всего, обеспечить макроэкономическую стабильность, и как отметил президент, выход на темпы экономического роста выше мировых. Бюджет должен стимулировать создание инфраструктуры, повышение производительности, реализацию политики технологической независимости и главное - улучшение качества жизни наших граждан. Нам надо, прежде всего, сконцентрироваться на подготовке предложений, которые бы стимулировали увеличение у субъектов Федерации собственной доходной базы. Кроме того, мы должны добиться того, чтобы объём межбюджетных трансфертов в течение трёх-пяти лет как минимум не сокращался", - отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.