Во Франции поддержали жесткий сценарий для Brexit

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В Великобритании представили план по выходу из Евросоюза. Как заявила премьер страны Тереза Мэй, Лондон покинет все экономические и политические институты ЕС. Подобные настроения нарастают и во Франции, среди сторонников движения Национального фронта. У их лидера Марин Ле Пен есть все шансы выйти во второй тур президентских выборов. А ее соперник от социалистов Мануэль Вальс поддержку французов теряет, на одной из встреч с избирателями ему даже дали пощечину.

Президентская кампания у французских левых не задалась с самого начала. Единый кандидат от социалистической партии Мануэль Вальс вступил в президентскую гонку с очень слабой поддержкой. И уже второй раз подвергается нападению со стороны простых избирателей, передает "ТВ Центр".

Молодой человек из региона Бретань, где Вальс находится в предвыборной поездке, дал кандидату пощёчину. Он не успел никак аргументировать свои действия, ничего не выкрикнул. Охрана Вальса тут же повалила дебошира на землю.

Кандидат не пострадал, но осадок остался. На выборах, которые пройдут уже этим летом, шансы Вальса оцениваются, как весьма низкие, несмотря на то, что он стал, наверное, оптимальным кандидатом от левого блока.

Виной всему провальная политика действующего президента-социалиста Франсуа Олланда. Именно она подорвала доверие ко всему лагерю социалистов. И теперь аналитики ждут, что во второй тур выборов выйдут кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен, её движение на подъёме.

Сторонники позиции Ле Пен накануне получили ещё один повод для оптимизма - Британия объявила о своей программе выхода из Евросоюза. А это то, что собирается делать и сама Ле Пен, если станет президентом Франции. Речь британского премьера Терезы Мэй была решительной, и европейский истеблишмент не на шутку перепугала.

"Я думаю, что это смелое выступление, которое уважает волю британского народа. Такое не часто услышишь. А у нас во Франции как раз этого уважения и не хватает. Помните, референдум 2005 года, который ставил вопрос об общеевропейской конституции. Результат народного волеизъявления был просто проигнорирован политической элитой. Тереза Мэй заставила лидеров ЕС поубавить свой сарказм, ведь она строго следует результатам британского референдума. Это и есть демократия", - отметила Марин Ле Пен.

Тереза Мэй пришла на пост главы британского правительства как раз на волне острой реакции на референдум, на котором жители островов высказались за выход из ЕС. Из-за чего поста премьера лишился Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение Великобритании в структурах ЕС.

После первого шока, Европа попросила Лондон побыстрее определиться с механизмом выхода страны из Евросоюза. И Тереза Мэй, наконец, представила этот план. Она выступила перед членами кабинета министров в лондонском особняке для особых приёмов - Ланкастер-хаус.

План состоит из 12 ключевых пунктов. Британия покинет все европейские экономические и политические институты. Даже остановит действие юрисдикции Европейского суда на своей территории. Больше того, королевство не собирается оставаться участником единого европейского рынка. Вместо этого Лондон намерен заключать новые торговые соглашения с европейскими странами такие же, как и с остальным миром.

"Мы будем стремиться к смелому и амбициозному соглашению со странами ЕС. Оно должно предоставить нам максимальную свободу торговли. То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка - это не выход из ЕС. Если мы будем вне Евросоюза, и в то же время участником единого рынка, это будет означать принятие норм и правил Евросоюза в отсутствие права влиять на эти нормы", - заявила Тереза Мэй.

Великобритания уходит в самостоятельное плавание. Экономистов беспокоит, что Лондон потеряет все привилегии от беспошлинного передвижения товаров и услуг внутри большой европейской экономической зоны. Но в стремительно меняющемся мире британская элита, видимо, решила заранее застолбить себе место самостоятельного игрока.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".