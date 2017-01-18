Академия наук Украины: экономика страны выйдет на уровень 1990-х через 45 лет

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Ровно 45 лет потребуется украинской экономике, чтобы вернуться на уровень 1990-х годов. Об этом заявили специалисты Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Но даже при таком раскладе страна по-прежнему будет в числе отстающих. Ведь темпы роста ВВП у Украины гораздо ниже, чем в развитых странах. Однако сейчас властей Киева больше заботит не финансовое положение граждан, а сложная политическая ситуация в стране.

Как всегда образно и при этом без лишних эмоций – Надежда Савченко формулировала в телеинтервью свой взгляд на украинскую политику. Народный депутат призвала коллег по Верховной Раде перестать кричать и рвать на себе "вышиванки" - отказаться от Крыма ради мирного урегулирования ситуации в Донбассе, передает "ТВ Центр".

"Это очередное Приднестровье – Крым. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь", - сказала Савченко.

Обладатели "вышиванок" вполне ожидаемо отреагировали в соцсетях. Пользователи соревновались, кто придумает для Надежды Савченко более жестокое наказание за отказ от Крыма. Среди прочих предложения – поместить украинскую Жанну д'Арк в тюрьму или вовсе продать на органы. Не остались в стороне и политологи.

"Она говорит, что у нас война закончится. А вы знаете, для Савченко уже война закончилась. У нее уже мир с сепаратюгами. Она уже с ними целуется. Я бы предложил ей выйти замуж за Захарченко, можно за Плотницкого", - заявил политический комментатор Сергей Поярков.

Впрочем, для большинства украинцев Надежда Савченко стала "предателем" еще в конце прошлого года. Когда в Минске провела переговоры с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. А позже заявила, что не считает их террористами. После этого депутата с позором изгнали из "Блока Юлии Тимошенко" и украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы. Сама Савченко в телеинтервью рассказала, что администрация президента Украины даже готовит ее убийство. Пока разворачивается новый скандал на родине, Петр Порошенко продолжает излюбленное турне по Европе. Находясь в Давосе, украинский лидер в интервью Bloomberg рассказал о скорой встрече с новым президентом США.

"Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться. Я думаю, что президент Трамп должен сейчас объединить возможности, использовать все свое влияние для поддержки нас в нашей борьбе за независимость и демократию", - отметил Порошенко.

В новых громких заявлениях украинский лидер по традиции демонстрирует богатую фантазию. Известно, что после выборов президента США, в преддверии которых команда "шоколадного короля" называла Трампа "опасным маргиналом", Порошенко со звонком за океан не торопился. И передал поздравления на словах через американского посла на Украине Мари Йованович.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".