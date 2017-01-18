В Смоленске на остановке вспыхнула контактная сеть троллейбусов. Видео

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На одной из улиц Смоленска рядом с остановкой общественного транспорта загорелась контактная сеть. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Настоящее огненное шоу развернулось на одной из улиц Смоленска. Вспыхнула контактная сеть рядом с остановкой общественного транспорта, куда только подъехал троллейбус, передает "ТВ Центр".

Инцидент сняли на видео очевидцы и выложили в интернет. На кадрах видно, как прямо над головами людей провода охватило сильное пламя, произошло несколько вспышек и на дорогу посыпались раскаленные искры.

В результате ЧП никто из прохожих и пассажиров не пострадал. Движение транспорта было приостановлено. Возникли пробки. Последствия аварии ремонтные бригады устраняли несколько часов.