Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Матвея Вошкина

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на спасение ребёнка. Восьмилетний Матвей Вошкин из Волгограда уже несколько лет борется со страшным диагнозом - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик ежедневно терпит страшную боль. На необходимые лекарства нужны огромные деньги.

С разученным стихотворением Матвею так и не удалось выступить на новогоднем утреннике. Когда его сверстники водили хороводы вокруг елки, он мечтал только об одном - поскорее выздороветь и вернуться домой. Его будни давно пропитались запахом лекарств, ведь половину своей жизни восьмилетний ребенок провел в борьбе за неё, передает "ТВ Центр".

Страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз - Матвею поставили, едва ему исполнилось 4 года. Почти столько же времени он отчаянно боролся за свою маленькую жизнь. Как старший ребенок в семье, никогда не плакал и стойко все переносил. За плечами мальчика несколько курсов лучевой и химиотерапии. Казалось, болезнь удалось победить, но как только ребенок пошел в школу, у него случился рецидив.

Химиотерапия для Матвея - единственный шанс бороться с раковыми клетками, которые как будто распирают его маленькие косточки изнутри. Его постоянно сопровождает острая боль, такая, что невозможно устоять на ногах.

Превозмогая эту боль, Матвей учится радоваться каждому дню, проведенному даже в больничной палате. Готов проявить свои лидерские качества. Совсем недавно мальчик стал заниматься рукопашным боем и уже может показать первые приемы, а еще научился кататься на велосипеде. Он даже в шахматы способен обыграть взрослого. В этой партии одерживает победу всего за несколько минут, но куда важнее для него сейчас взять верх в другой борьбе - со своей болезнью. Недавно у Матвея началась тяжелая аллергия, до анафилактического шока, на самые главные химиопрепараты, а без них победить раковые клетки практически невозможно.

"Этот препарат принципиально важен и исключить его из лечения - значит снизить шансы пациента на выздоровление. К счастью, есть альтернативные препараты "Аспарагиназы", которые мы должны в этом случае использовать. Что и необходимо Матвею. "Эрвиназа" - этот тот самый препарат, на который мы поменяем тот вариант "Аспарагиназы", на который у него случилась аллергическая реакция", - рассказала гематолог Центра детской гематологии им. Димы Рогачева Вероника Фоминых.

Препарат "Эрвиназа" - надежда для Матвея. Для того, чтобы приобрести жизненно важные для мальчика 5 упаковок этого лекарства, нужны немалые деньги – 1 миллион 218 тысяч рублей. Для одной многодетной семьи из Волгограда - сумма неподъёмная, но всем миром ее собрать не так сложно. Достаточно просто отправить любую сумму, указав ее цифрами в сообщении, на номер 6162. И тогда у Матвея появится шанс на жизнь, где вместо боли будет только детская радость. И он обязательно прочтет свое стихотворение на следующем новогоднем утреннике.

Елена Сахно, Дмитрий Шиков, Александр Агашин, "ТВ Центр".