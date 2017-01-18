Угонщики микроавтобуса столкнулись с тремя автомобилями в центре Москвы

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Крупным ДТП в центре Москвы завершилась попытка угонщиков микроавтобуса скрыться от сотрудников полиции. Водитель "Соболя" не остановился по требованию госавтоинспектора после нарушения ПДД и начал скрываться по Садовому кольцу. Тем не менее, на улице Садовая-Спасская он столкнулся с тремя автомобилями, после чего был задержан вместе со своим сообщником.

В Москве задержаны двое подозреваемых в угоне микроавтобуса ГАЗ 2217, которые при попытке скрыться от полиции, столкнулись с тремя автомобилями в центре города.

Злоумышленников попытались остановить сотрудники ГУ МВД России по Москве после того, как те нарушили правила дорожного движения. Однако водитель "Соболя" проигнорировал сигналы полицейского и начал скрываться по Садовому кольцу.

Погоня закончилась тем, что микроавтобус столкнулся с тремя автомобилями на улице Садовая-Спасская. Там же подозреваемых задержали московские полицейские.

Угонщиками оказались 24-летний уроженец Пермской области и 18-летний приезжий из Вологодской области. "В ходе проверки был установлен владелец автомашины, который находился дома и не подозревал о происшествии с его транспортным средством", - говорится на сайте столичного главка МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".