Трамп попросил решивших бойкотировать его инаугурацию вернуть билеты

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По словам избранного президента США, люди должны вернуть ему свои приглашения, если они не собираются приходить на его церемонию вступления в должность. Дональд Трамп отметил, что не видит здесь проблемы, потому что ему нужны свободные места. Ранее говорилось о намерении некоторых демократов бойкотировать это мероприятие.

Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду, что приглашенные на инаугурацию люди, которые решили отказаться от посещения этого мероприятия, в итоге вернут свои билеты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Что касается людей, которые не придут на церемонию, то с ними нет проблем, потому что мы нуждаемся в свободных местах. Я надеюсь, что они вернут мне свои билеты", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что несколько десятков конгрессменов-демократов, которые были приглашены на церемонию вступления в должность избранного президента, решили бойкотировать это мероприятие.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне. Она начнется в полдень по местному времени.

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