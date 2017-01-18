Песков не согласился со словами Савченко о Крыме и Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен со словами нардепа Верховной Рады Украины Надежды Савченко, заявившей, что Киев должен на время отказаться от своих притязаний на Крым ради изменения ситуации в Донбассе. По его словам, вопрос принадлежности полуострова вообще не подлежит дискуссии.

Москва не считает вопрос принадлежности Крыма предметом для дискуссий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Этот вопрос является абсолютно не дискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал слова нардепа Верховной Рады Украины Надежды Савченко, заявившей, что ситуацию в Донбассе можно решить за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний Киева на Крым.

Также Песков подчеркнул, что Россия делает все возможное для того, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию. "Здесь, конечно, в первую очередь нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик (самопровозглашенные ДНР и ЛНР, - прим. ред.)", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Киев отказывается от выплат пенсий, не оказывает услуги в сфере здравоохранения, а также не выполняет социальных обязательств перед жителями Донбасса. "Это и является проблемой в том плане, что это никоим образом не способствует (сохранению) этих республик с Киевом, а наоборот", - отметил Песков.

Также пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что Россия как страна-гарант минских договоренностей делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, и они выполнили взятые на себя обязательства.

Ранее Надежда Савченко заявила, что освободить Донбасс можно, только если Украина откажется от Крыма.

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