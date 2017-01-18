В Техасе госпитализирован Джордж Буш-старший

Теги: В мире сша болезнь госпитализация

Американские СМИ сообщили о госпитализации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Отмечается, что он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

В городе Хьюстон (штат Техас) в среду доставлен в больницу экс-президент США Джордж Буш-старший. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение.

По данным, СМИ бывший глава государства чувствует себя хорошо, однако ему придется провести под наблюдением медиков еще несколько дней.

В июле 2015 года Джордж Буш-старший повредил шейный позвонок, упав в своем доме в Кеннебанкпорте. Отметим также, что бывший американский лидер страдает болезнью Паркинсона.