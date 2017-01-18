Полиция задержала подозреваемых в избиении чиновников правительства

Теги: полиция драка Происшествие москва

Подозреваемые в избиении подчиненных Ольги Голодец в одном из московских ресторанов были задержаны спустя несколько часов. Отмечается, что они были обнаружены полицией в автомобиле Rolls-Royce. Мужчины полностью признали свою вину в содеянном.

Полицейские спустя несколько часов задержали подозреваемых в избиении на новогоднем корпоративе подчиненных заместителя председателя правительства России Ольги Голодец. Об этом сообщает портал Life. Отмечается, что в момент задержания предполагаемые преступники находились в автомобиле Rolls-Royce.

Подчеркивается, что подозреваемые полностью признались в содеянном. При этом, по их словам, зачинщиками стали подчиненные Голодец. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в разгар праздника в одном из московских ресторанов чиновники правительства вышли на улицу покурить, где у них произошла ссора с сотрудниками одной из частных фирм, которые также отдыхали в заведении. Словесная перепалка переросла в драку. В потасовке участвовали более 20 человек. Разнимать разбушевавшихся мужчин пришлось охранникам ресторана.

Читайте также:

Чиновники правительства подрались на вечеринке в московском ресторане