Москвича задержали за инсценировку кражи телефона ради страховки

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В Москве за инсценировку кражи мобильного телефона задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".

В столице задержали мужчину, который инсценировал кражу мобильного телефона для получения страховки. Инцидент произошел в метро, пишет "Вечерняя Москва".

В среду в полицию от неизвестного мужчины поступило сообщение о краже. В ходе оперативных работ выяснилось, что телефон заявителя был застрахован.

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене, мошенник обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке хищения его гаджета, чтобы получить страховую выплату. Соучастники спустились в подземку, где, следуя на станцию "Таганская", осуществили свой умысел.

В настоящее время все подробности инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".

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