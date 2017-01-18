Москвича задержали за инсценировку кражи телефона ради страховки
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В Москве за инсценировку кражи мобильного телефона задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".
В столице задержали мужчину, который инсценировал кражу мобильного телефона для получения страховки. Инцидент произошел в метро, пишет "Вечерняя Москва".
В среду в полицию от неизвестного мужчины поступило сообщение о краже. В ходе оперативных работ выяснилось, что телефон заявителя был застрахован.
Как рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене, мошенник обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке хищения его гаджета, чтобы получить страховую выплату. Соучастники спустились в подземку, где, следуя на станцию "Таганская", осуществили свой умысел.
В настоящее время все подробности инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".
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