Собянин: московские школы - в числе лидеров среди школ самых "умных городов" мира

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Москва - среди лидеров "умных городов" мира. Об этом в среду сообщил Сергей Собянин, когда осматривал школу №627 - одну из первых в городе, что стала участником нового проекта "Московская электронная школа". Мэр оценил техническое оснащение классов и отметил, что учиться юным москвичам теперь проще, а главное - интереснее, ведь в учебных заведениях создаётся совершенно новая информационная среда.

И глобуса мало. На уроке географии здесь уже не обойтись без интерактивных досок, планшетов и высокоскоростного интернета, передает "ТВ Центр". Все связано. Все - под рукой. Это школа XXI века, с гордостью сообщают ученики.

"То, что показывается на доске, показывается в планшетах, которые есть на каждой парте. Ученики, которые плохо видят, не щурятся, а смотрят в планшет перед собой. И подача материала стала легче", - рассказал десятиклассник Андрей Гришин.

Легче - потому что интереснее. Технически подкованный учитель говорит с учащимися на одном языке. По стопкам тетрадок и дневников здесь никто не скучает. А напротив, с интересом пожинают плоды прогресса.

"Для учителя это колоссальное облегчение. Во-первых, мы не ведем такую долгую подготовку к уроку, как раньше. Это отдельная презентация, карточки, свой комплект. Мы этого больше не делаем. У нас все есть в электронной системе", - отметила учитель географии Ирина Куприенко.

627-ая столичная школа вошла в шестёрку учебных заведений, принявших участие в масштабном проекте "Московская электронная школа". За ее ходом, а именно тем, как IT-технологии улучшают учебный процесс, следят с начала сентября. "Умную" школу в среду посетил мэр столицы.

"Мы проходим уже второй этап информатизации, 5 лет тому назад начали внедрять электронные доски и компьютеры. Сейчас мы переходим к следующему этапу, на новом техническом уровне внедряются Wi-Fi, тачскрины, новые интерактивные доски, и самое главное, пытаемся внедрить новые методики для преподавания. И вот этой махиной информационного контента надо постепенно наполнять наши школы", - заявил Собянин.

Масштабы можно оценить на примере этой школы. Каждый кабинет здесь оснащен по последнему слову техники - интерактивная доска, такие же интерактивные столы, каждый присутствующий на уроке имеет на руках планшет. Он один сейчас заменяет полный портфель учебников. Кабинеты экспериментальных дисциплин - химии, физики и даже биологии - несложно спутать с настоящими лабораториями. По словам учителей, такие технологии помогают "примерять" профессию, а не просто приходить за оценками.

"Мы увидели интерес детей, наконец. Они ведь рождаются с гаджетами. И сейчас ученики перестали бояться выходить к доске", - говорит директор школы № 627 Людмила Павлюченко.

Процесс этот уже не остановить, уверены учителя. IT-технологии будут проникать в школы и дальше. Проект "Московская электронная школа" рассчитан еще на 2 года.

Кристина Одиноченко, Александр Савин, Владимир Черных, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".