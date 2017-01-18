Московский полицейский уволен из-за видео с "танцующим" кортежем

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Сотрудник полиции из свадебного кортежа, который устроил игру в "шашечки" во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел. Кроме того, проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего правоохранителя.

Получила продолжение история со свадебным кортежем, машины которого устроили на проспекте Вернадского игру в "шашечки", ехали задним ходом и допускали другие нарушения, передает "ТВ Центр".

Видео нарушений появилось в начале недели в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. В отношении полицейского Карахана Балакеримова, который и устроил "свадебные гонки", началась служебная проверка, по результатам которой сотрудник был уволен из органов.

"По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО города Москвы, старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проверка была проведена после публикации видео со свадебным кортежем. Кроме того, проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.