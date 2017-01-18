В Чехове начался суд над сиделкой, избивавшей пенсионера-инвалида

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В среду в подмосковном Чехове проходит первое заседание по резонансному делу уроженки Узбекистана, которая работала сиделкой у пенсионера-инвалида и систематически издевалась над ним. Беспомощный и больной человек, чья жизнь буквально превратилась в ад, кроме того, оказался известным советским изобретателем Владимиром Брувером.

Подсудимая Месимба Аджелялова прячет лицо, отворачиваясь от телекамер. Во время заседания суда не произносит ни слова. Разжалованная сиделка, более известная как Анна, целый год издевавшаяся над своим подопечным - 76-летним изобретателем Владимиром Брувером, свою вину признала. Но, кажется, раскаяния не испытывает. Прощения у дочери пенсионера она так и не попросила, передает "ТВ Центр".

"Целый год папа был как в Освенциме, это был год, наполненный издевательствами, она не давала ему еды, не давала питья, не только издевалась, но реально физически избивала его. Я не нахожу ни одного повода, чтобы ей смягчили наказание", - заявила дочь Владимира Брувера Инна Сладкова.

О страшных издевательствах стало известно, только когда в квартире установили камеры наблюдения. Глядя на шокирующие кадры, трудно представить, что пожилой мужчина – подопечный, а женщина – персональная сиделка. Если няне казалось, что ей мешают сидеть за ноутбуком, физическое наказание следовало незамедлительно. И сопровождалось угрозами, самая безобидная из которых — обещание "переломать ноги". В ночные часы истязания становились еще более жестокими.

Хриплый стон в такой ситуации – единственная реакция, на которую был способен Владимир Брувер. В последние годы изобретатель в области металлопроката, автор нескольких патентов, лауреат Госпремии страдает от болезни Альцгеймера. Дочь из-за работы постоянно ухаживать за отцом не успевала. Вот и наняла Анну – так представилась женщина, которая отрекомендовала себя как специалист с богатым опытом по уходу за лежачими больными. Она представила родным рекомендательные письма и заверила, что обладает медицинским образованием. Но, как выяснилось потом, все бумаги были фальшивыми. Жестокое обращение с пациентом привело к тому, что за год Владимир Брувер потерял около 40 килограммов. Его состояние сильно ухудшилось. Он перестал ходить и разговаривать.

В среду Аджелялова просила рассмотреть дело в особом порядке. Это значит - без допроса свидетелей и главное - без изучения шокирующей видеозаписи. Однако суд ей отказал. Дело будет рассмотрено в общем порядке. "По той квалификации, которая вменяется Аджеляловой, ей грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы", - сообщил адвокат Анвар Галимов.

Кроме того, дочь пожилого изобретателя требует у подсудимой возмещения моральной компенсации в размере одного миллиона рублей.

Юлия Степина, Павел Суменков, "ТВ Центр".