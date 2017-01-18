Российские музеи приняли участие в праздновании Дня селфи

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Российские музеи присоединились к празднованию всемирного Дня селфи. 18 января можно сфотографироваться с любимым экспонатом и выложить снимок в своём аккаунте.

В среду в соцсетях - День селфи. Российские музеи тоже участвуют в акции, популярной во многих странах мира, передает "ТВ Центр".

Можно сфотографироваться с любимым экспонатом и выложить снимок в своём аккаунте. Причём, российские музеи в отличие от своих западных коллег проводят День селфи не только в Twitter, но и в других популярных социальных сетях.

Участвуют в акции сотрудники и посетители как выставочных залов, так и других учреждений культуры. Некоторые музеи готовы помочь фотографам и уже выложили свои рекомендации, как сделать по-настоящему удачные селфи.