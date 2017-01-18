В Подольске обнаружили 10 тысяч бутылок с поддельным алкоголем

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В Подмосковье выявлен цех по незаконному производству алкоголя. В ходе обыска обнаружено 10 тысяч бутылок контрафакта.

В подмосковном Подольске выявлен цех по незаконному производству алкогольной продукции. Причём не обошлось без дачи взятки, передает "ТВ Центр".

В одном из зданий полицейские обнаружили около 10 тысяч бутылок алкоголя, более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также сотни пустых бутылок, поддельные акцизные марки и целые катушки с этикетками различных крепких напитков.

В отношении арендатора помещения, 52-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело. Вопросы у полицейских возникли и к собственнику здания 42-летнему жителю Ростовской области.

Причём, во время общения с сотрудниками органов, мужчина попытался дать взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы все проверки прекратились. В итоге он стал фигурантом сразу двух уголовных дел.