Посетители Московского зоопарка следят за "семейным" конфликтом у мандрилов

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Мандрилы, обитающие в Московском зоопарке, привлекают внимание не только неотразимой внешностью, но и оригинальным поведением. Сложные взаимоотношения между членами обезьяньей группы напоминают ситуации в человеческих семьях. Младший ребёнок - на особом положении. А старший сын показывает нрав, конфликтует с родителями и в перспективе претендует на роль доминирующего самца.

Посмотреть этот мексиканский сериал с каждым часом приходит все больше людей. Главные герои - семейство мандрилов, проживающее в Московском зоопарке. Здесь самец - вожак стаи, у него есть две самки и 8 детенышей. Последний - совсем крошечный, родился 11 января, передает "ТВ Центр".

Смотрители и близко не могут подойти к самому младшему детенышу. Самка не отпускает его от себя ни на шаг. Так что пока непонятно даже какого он пола. Узнают через месяц. Только к этому времени мама позволит малышу отойти от неё, и то всего на несколько шагов.

"Это уже ее четвертый ребенок, она хорошо заботится о своих малышах. Кормит сама, выкармливает. И следит за ними, оберегает", - рассказала сотрудник отдела приматов Московского зоопарка Елена Киселёва.

Но материнской заботы для полной безопасности может и не хватить. Старший сын этой же самки держит в страхе всю семью. Постоянно задирает младших и даже собственную мать может напугать. В такие моменты она прячется за широкой спиной вожака. И сыну-забияке приходится отступать. Причем, в этом семейном конфликте он явно на стороне отца. Смотрители в курсе ситуации и пути решения проблемы пытаются найти. И даже отправили задиристого мандрила в очередь покидающих московский зоопарк. Теперь решение о переезде должен принять главный куратор по приматам. В общем, у буйного молодого самца все шансы отправиться в зоопарк другого города или даже страны.

Елизавета Родина, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".