В столице завершается акция по утилизации новогодних елок

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В Москве подходит к концу акция по утилизации новогодних ёлок. Больше недели сознательные москвичи приносили зелёные деревья, которые радовали их все прошедшие праздники, на специальные пункты в разных частях города. Обязательное условие - отсутствие на ветках украшений и мишуры

Двухлетний Петя не по-детски кряхтит, а своё дело делает. Несёт любимую ёлку на переработку. Мама сказала: и дерево спасут, и спасибо скажут. Не обманула.

В один только столичный экоцентр после старого Нового года принесли в два раза больше ёлок, чем в прошлом году, отмечает "ТВ Центр". На лицо рост сознательности народонаселения. Всё больше людей осознаёт: растёт себе дерево десятилетия, потом - неделя в мишуре и игрушках, и конец – на свалке. Другое дело - послужить на благо собратьев, став удобрением.

В приёмных пунктах - аншлаг. Елки привозят и отдельные сознательные граждане, и целые организации. "К нам, конечно, очень много обращается предпринимателей, которые не распродали свои елки в ходе ёлочных базаров. Мы им предлагаем отвезти свои ёлки на фермы, где они могут стать кормом для животных и могут быть использованы в качестве подстилки. Также такие ёлки могут принять, например, в зоопарке. Но это могут быть только те ёлки, которые не стояли у нас с вами дома", - рассказала начальник экоцентра "Битцевский лес" Юлия Чижова.

В зоопарке таким проверенным ёлкам всегда - зелёный коридор. От частных граждан такие подарки в зоопарке по-прежнему не принимают. Вдруг в хвое останется осколок игрушки или кусок мишуры. Тогда уже нужно будет спасать не ёлку, а само животное. Еще один вариант, человеческий, это поход в баню. Специалисты говорят – хвоя с организмом творит чудеса. Помогает подлечить и сердце, и нервы.

В разных странах с ёлками поступают по-разному. Кто сжигает, кто эвакуирует по воздуху. Российские эксперты уверены: если уж не можете расстаться с любимицей, то заваривать из неё чай, делать настойки, а уж тем более грызть не стоит. Толку - ноль. Даже главную ёлку страны с Соборной площади Кремля из года в год пускают на переработку. Из неё делают клюшки, лыжи.

Ольга Стрельцова, Павел Винокуров, Юрий Тимошин, "ТВ Центр", Москва.