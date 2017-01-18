Лавров заявил о вмешательстве стран Запада во внутренние дела США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские союзники вмешивались в избирательную кампанию США. Также он подчеркнул, что Москва, в свою очередь, принципиально стоит в стороне от того, что происходит между уходящей администрацией и командой Дональда Трампа.

Европейские союзники США предпринимали попытки оказать влияние на ход предвыборной кампании в этой стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию, и многие из них, кстати, и сейчас не могут справиться со своими чувствами и успокоиться", - отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

По словам Лаврова, Москва не вмешивается "в эти разборки" и принципиально стоит в стороне от того, что происходит "внутри США между уходящей администрацией и командой Дональда Трампа".

Кроме того, он назвал голословными, бездоказательными и клеветническими обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США. По его словам, Москву в этом обвиняют те, кто "активнейшим образом сам вмешивался в эту избирательную кампанию".

Министр напомнил о заявлениях российских официальных лиц о том, что они готовы работать с любым избранным президентом США. При этом, некоторые лидеры стран-союзников Соединенных Штатов открыто агитировали за кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. "В этом активно отметилась и Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Тереза Мэй и другие руководители европейских государств", - сказал Лавров.

Вместе с тем, он напомнил, что официальные представители европейских стран еще и нелицеприятно отзывались о Трампе. "Мой немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Трампа, если я правильно помню, проповедником ненависти, Борис Джонсон (руководитель МИД Великобритании – прим. ред.) вообще сказал, что Дональд Трамп неадекватен, а бывший в ту пору премьер-министром Франции Мануэль Вальс заявил, что республиканского кандидата отвергает весь мир", - подчеркнул Лавров.

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