Медведев наградил Шохина медалью Столыпина

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Главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина наградили медалью Столыпина за вклад в развитие страны. Награду вручил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев наградил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина медалью Столыпина за вклад в развитие страны, передает "ТВ Центр".

Премьер поблагодарил Шохина за работу, которую глава РСПП выполнял ранее в должности министра труда и экономики, а сейчас в качестве президента Союза промышленников и предпринимателей. В ходе встречи Медведев поинтересовался у Шохина по поводу планов развития страны.

Медведев: Сейчас есть целый ряд больших задач, в том числе по подготовке планов развития страны, что РСПП думает на эту тему?

Шохин: Четыре ведущих бизнес-объединения, не только РСПП, но и ТПП, "Деловая Россия", "Опора" уже выработали технологию совместной работы. Мы, в частности, подготовили уже структуру наших представлений о том, каким должен быть этот комплексный план. Мы опирались на предложения правительства, в том числе на перечень приоритетных проектов.