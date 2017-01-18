Путин запустил три новых трубопровода

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Владимир Путин в режиме телеконференции в среду запустил сразу три новых трубопровода. В эксплуатацию ввели газовую магистраль Бованенково - Ухта-2. А также нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет.

Российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил три новых трубопровода "Газпрома" и "Транснефти". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проектов. И отметил, что они выполнены на высочайшем профессиональном уровне. Несмотря на сложные климатические условия, добавил глава государства, работу вели с соблюдением всех экологических требований. Использовали современную отечественную технику и новейшие разработки.

"Запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесет ощутимую пользу всей российской экономике. Это безусловный факт. И что очень важно, будет способствовать дальнейшему развитию регионов Российской Федерации. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных и масштабных проектов. Впереди еще большая работа. Предстоит обустроить и ввести в эксплуатацию новые перспективные месторождения нефти и газа, продолжить развитие трубопроводного транспорта, сосредоточиться на формировании высокотехнологичных перерабатывающих предприятий", - отметил Путин.

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