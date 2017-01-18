Три сильных землетрясения произошли в центре Италии

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Землетрясения произошли приблизительно в 100 километрах от столицы Италии. На некоторых линиях римского метро была произведена эвакуация пассажиров. Отмечается, что пока нет сведений о жертвах или пострадавших в результате подземных толчков.

В центре Италии произошли сразу два сильных землетрясения магнитудой 5,6 и еще одно - 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сведений о жертвах или пострадавших в результате подземных толчков пока нет.

"Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался", - сказал глава Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо.

Отмечается, что, на некоторых линиях римского метро была произведена эвакуация пассажиров.

В прошлом году в центральной Италии было зафиксировано несколько мощных землетрясений. В конце августа первое из них унесло жизни почти 300 человек. Осенью от стихии пострадали десятки людей, около сотни населённых пунктов оказались разрушены.

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