Матвиенко заявила о готовности обсудить с США "закон Димы Яковлева"

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Россия готова к диалогу с США по так называемому "закону Димы Яковлева", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если Соединенные Штаты дадут необходимые гарантии, то "все можно вернуть на круги своя".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о готовности России к диалогу с США по так называемому "закону Димы Яковлева", запрещающему американским гражданам усыновлять российских детей. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя", - подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что держать этот закон для России - не самоцель.

Вместе с тем, председатель верхней палаты парламента отметила, что решение ЕСПЧ по этому закону далеко от "в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали".

Матвиенко подчеркнула, что Россия определится со своими дальнейшими действиями, как только решение ЕСПЧ поступит в Москву. "Но заместитель министра юстиции считает, что, безусловно, Российская Федерация будет обжаловать это решение", - напомнила спикер Совфеда.

Накануне, 17 января, Европейский суд по правам человека признал запрет на усыновление российских детей гражданами США неправомерным. ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить 45 американским истцам в общей сложности 75 тысяч евро в качестве покрытия морального ущерба, а также оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.

Позднее замглавы Минюста России Георгий Матюшкин сказал, что Москва обжалует это решение.

В 2012 году в России был принят федеральный закон, одной из мер которого стал запрет на усыновление американскими гражданами российских детей.