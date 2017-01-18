Два человека погибли в ДТП с участием электрички и легковушки

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Авария произошла на железнодорожном переезде в Курской области. Отмечается, что легковушка выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего была сбита электричкой. В результате ДТП погибли водитель автомобиля и его пассажир.

В результате столкновения пригородного поезда с легковым автомобилем в Советском районе Курской области погибли два человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-21099" выехал на железнодорожный переезд в поселке имени Ленина на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с электричкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир легковушки умер на месте ДТП до приезда скорой помощи, а водитель скончался в медучреждении. Еще один пассажир автомобиля был госпитализирован с различными травмами.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курской области добавили, что в электричке пострадавших в результате аварии нет. Движение пригородных поездов осуществляется по графику.