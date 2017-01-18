Похищенную в Оренбурге девочку спас звонок маме

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12-летняя девочка в Оренбурге, похищенная накануне, смогла отправить из багажника сообщение и позвонить матери. Благодаря этому удалось своевременно организовать поиск ребенка.

Похищенная в Оренбурге девочка смогла отправить сообщение матери, находясь в багажнике машины преступника, и немного поговорить с ней. Об этом, как пишет "Русская планета", сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне. Преступник насильно затолкал 12-летнюю девочку в багажник автомобиля и увез в неизвестном направлении. Благодаря звонку девочки матери, удалось оперативно начать поиски.

Ближе к вечеру правоохранители нашли ребенка в районе свалки Оренбурга. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Пермского края.

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