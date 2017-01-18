"Нафтогаз" отказался выплатить "Газпрому" $5,3 млрд компенсации

Теги: суд Экономика газ киев газпром нафтогаз украина

Украина не будет оплачивать выставленный "Газпромом" счет за газ по системе "бери или плати". "Нафтогаз" связал отказ с ожиданием решения Стокгольмского арбитража по иску украинской стороны. Накануне российская компания обязала газового регулятора Украины выплатить 5,3 миллиарда долларов.

"Нафтогаз" не намерен оплачивать счет "Газпрома" на 5,3 миллиарда долларов до решения Стокгольмского арбитража, пишет "Ридус".

"Нафтогаз" пояснил, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах. "Газпром" отказался от этого. Как полагают в "Нафтогазе", это дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований российской компании.

Накануне Россия выставила Украине счет за невыборку газа во втором-четвертом кварталах, согласно условию "бери или плати". В первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось для "Нафтогаза" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".

Читайте также:

Миллер не исключил прекращения поставок газа на Украину

"Газпром" не исключает несанкционированного отбора газа Украиной

"Газпром" обжаловал штраф в размере 172 млрд гривен в пользу Украины