Самолет-разведчик США совершил полет вблизи российской базы в Сирии

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Вблизи российский базы в сирийском порту Тартус совершил полет американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. По информации западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации, разведчик длительное время кружил над морской акваторией напротив российской базы на высоте 7,6 тысячи метров.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи российской базы в сирийском порту Тартус. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

По их данным, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он длительное время кружил на высоте 7,6 тысячи метров над морской акваторией напротив российской базы. Иногда самолет приближался на 40-50 километров к сирийскому побережью.

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