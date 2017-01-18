Жертвами взрыва в Мали стали более 80 человек

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Число жертв теракта в военном лагере на севере Мали превысило 80 человек. Погибшими являлись бывшие повстанцы, а также активисты проправительственных группировок. По словам официального представителя МИД Франции Ромена Надаля, эта атака является покушением на мирный процесс в этой африканской стране и регионе.

Число жертв взрыва в военном лагере в городе Гао на севере Мали превысило 80 человек. Там, как сообщает ТАСС, был подорван автомобиль. В этом месте базируются местные военные, а также силы ООН.

Жертвами нападения стали бывшие повстанцы, а также активисты проправительственных группировок. Отмечается, что среди погибших были члены "Объединения движений Азавада" и коалиции "Платформа". В нее входят отряды, которые поддерживают власти в Бамако, включая вооруженных активистов альянса "ГАТИЯ".

Ситуацию уже прокомментировал официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль. По его словам, эта атака является покушением на мирный процесс в этой африканской стране и регионе. В связи с этим Париж полон решимости дать отпор любым силам, которые покушаются на эту стабильность.

По мнению представителя дипведомства, Франция считает, что теракт явно нацелен на "срыв усилий в пользу стабильности и безопасности населения и на подрыв доверия между сторонами, заключившими Алжирское соглашение". Данный документ был подписан малийскими властями, а также участниками сепаратистского движения "Азавад", которые организовали на севере страны одноименное независимое государство. Соглашение призвано восстановить стабильность и конституционный порядок на всей территории страны после госпереворота, совершенного в 2012 году.

В городе Гао расположен французский воинский континент. С лета 2014 года военнослужащие Франции участвуют в операции "Бархан" в африканской зоне Сахеля и Сахары. Они делают это совместно с правительствами пяти западноафриканских стран - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - борьба с сетью джихадистских группировок, которые действуют в субрегионе от Ливии до Гвинеи-Бисау.