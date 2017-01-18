Матвиенко назвала изъятие детей из семьи в Зеленограде "поспешным"

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Изъятие приемных детей из семьи в Зеленограде было поспешным. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что является противником грубого вмешательства органов власти в дела семьи. По ее мнению, изъятие детей из семьи должно быть крайней мерой, передает ТАСС.

"Для того, чтобы забирать детей, нужно быть убежденным, что это единственное, что необходимо", - отметила Матвиенко, прокомментировав ситуацию вокруг многодетной семьи из Зеленограда.

По словам спикера Совфеда, в данном случае органы опеки действовали поспешно. "Не было достаточных оснований. Надо сначала было разобраться, вникнуть в суть проблемы. И только если были серьезные факты, то только после этого изымать", - заключила спикер.

13 января органы опеки изъяли из приемной семьи, проживающей в Зеленограде, 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.