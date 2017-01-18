Проспавший двое суток москвич напугал родственников

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54-летний москвич не на шутку напугал своих родственников. Они двое суток безуспешно пытались связаться с мужчиной и были вынуждены обратиться в полицию. Правоохранители взломали дверь в квартиру москвича и обнаружили его живым и здоровым. Выяснилось, что он все это время крепко спал.

Правоохранителям пришлось взламывать дверь в квартиру жителя Москвы, который двое суток не выходил на связь с родственниками. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в одном из домов по Федеративному проспекту. Родственники 54-летнего мужчины двое суток не могли связаться с ним, после чего забили тревогу.

Прибывшие на место правоохранители взломали дверь и увидели мужчину живым и здоровым. Выяснилось, что он все это время крепко спал.