Журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме

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Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо. Нового лидера раскритиковали за неодобрительные высказывания о корреспондентах в Twitter и осудили за то, что избранный президент избегает прессы, запрещая некоторым изданиям освещать его деятельность.

Американские журналисты, состоящие в пресс-пуле Белого дома, направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо. Его автор, главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп, назвал отношения между администрацией Трампа и американской прессой "натянутыми".

Нового лидера раскритиковали за неодобрительные высказывания о корреспондентах в Twitter и осудили, а также за то, что избранный президент избегает прессы и запрещает некоторым изданиям освещать его деятельность.

Они также пообещали, что зададут самим себе более высокие стандарты, а события будут освещать точно.

Трамп неоднократно критиковал работу представителей прессы (например, CNN и Buzzfeed), в том числе в связи с распространением недостоверного "компромата". Республиканец заявил, что из-за недоверия к журналистам он вынужден вести аккаунт в Twitter, чтобы иметь возможность доносить корректную информацию о себе.

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