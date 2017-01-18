Журналисты раскритиковали Трампа в открытом письме
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Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо. Нового лидера раскритиковали за неодобрительные высказывания о корреспондентах в Twitter и осудили за то, что избранный президент избегает прессы, запрещая некоторым изданиям освещать его деятельность.
Американские журналисты, состоящие в пресс-пуле Белого дома, направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо. Его автор, главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп, назвал отношения между администрацией Трампа и американской прессой "натянутыми".
Нового лидера раскритиковали за неодобрительные высказывания о корреспондентах в Twitter и осудили, а также за то, что избранный президент избегает прессы и запрещает некоторым изданиям освещать его деятельность.
Они также пообещали, что зададут самим себе более высокие стандарты, а события будут освещать точно.
Трамп неоднократно критиковал работу представителей прессы (например, CNN и Buzzfeed), в том числе в связи с распространением недостоверного "компромата". Республиканец заявил, что из-за недоверия к журналистам он вынужден вести аккаунт в Twitter, чтобы иметь возможность доносить корректную информацию о себе.
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