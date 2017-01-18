Киев информировал НАТО о сценарии эскалации конфликта в Донбассе

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Начальник украинского генштаба Виктор Муженко рассказал, что в ходе заседания военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе представил свое видение вероятного обострения конфликта в Донбассе. По его словам, все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины и заявили о намерении продолжить оказывать помощь стране.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил на заседании военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе свое видение обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу украинского Минобороны.

"Мы рассказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству", - заявил Муженко.

В Брюсселе Муженко также провел ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсуждалось развитие сотрудничество и помощь Украине со стороны НАТО. В то же время, председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа позиция альянса по оказанию помощи Украине не изменится.

"Нет причин ожидать, будто мы изменим нашу позицию в отношении Украины. Мы сотрудничаем с украинскими партнерами, помогаем им укреплять обороноспособность, реализуем программы обучения, поддерживаем контакт через нашу миссию связи, выполняем пакет помощи Украине", - сказал он.

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