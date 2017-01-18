Россия и Турция сообща нанесли удар по ИГ близ Алеппо
Теги: сирия минобороны турция Сирийский конфликт иг
Авиация России и Турции нанесла первый совместный удар по боевикам запрещенной группировки "Исламское государство" в провинции Алеппо. Об этом сообщили в российском Генштабе. Там охарактеризовали первую совместную операцию боевой авиации двух стран как высокоэффективную.
Россия и Турция в среду начали первую совместную воздушную операцию против боевиков "Исламского государства" в районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.
По его словам, в первом совместном авиаударе по ИГ приняли участие девять самолетов ВКС России и восемь самолетов ВВС Турции. Были поражены 36 объектов террористов.
Рудской отметил, что все цели были заранее согласованы военными России и Турции. Последние двое суток обе страны вели доразведку с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.
Первую совместную операцию в российском Генштабе охарактеризовали как высокоэффективную.
Новости по теме Борьба с ИГ
-
18 января 2017
Минобороны сообщило об угрозе культурному наследию Пальмиры
-
10 января 2017
Шойгу: Картер в оценке вклада России в борьбу с ИГ перепутал страну
-
09 января 2017
Заявление Картера о нулевом вкладе России в борьбу с ИГ сочли истерикой
-
27 декабря 2016
Эрдоган заявил о наличии доказательств помощи США боевикам ИГ