Минобороны сообщило об угрозе культурному наследию Пальмиры

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В Министерстве обороны сообщили, что террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" намерены взорвать исторические памятники Пальмиры. По данным Генштаба, боевики перебросили в город большое количество взрывчатки. Чтобы не допустить уничтожения памятников армия Сирии при поддержке ВКС России проводит наступательную операцию.

Террористы "Исламского государства" намерены взорвать исторические памятники в Пальмире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского.

"Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе", - пояснил генерал-лейтенант.

По его словам, сирийские войска при поддержке ВКС России проводят наступательную операцию против боевиков, чтобы не допустить уничтожения памятников. Рудской также отметил, что террористы ИГ бегут в Пальмиру из Ирака под давлением возглавляемой США коалиции.

"Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии, значительных сил ИГИЛ, которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-Эз- Зора, а также приграничного с Турцией город Эль Баб", - сказал он.

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