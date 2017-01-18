В Чечне задержали мошенников, вымогавших деньги голосом Кадырова

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В Чечне задержаны мошенники, по телефону вымогавшие деньги у бизнесмена, имитируя голос Рамзана Кадырова. Глава республики назвал этот случай вопиющим, заявив, что ни он, ни представители фонда Ахмата Кадырова никогда не просили денег.

В Чечне задержали мошенников, которые, имитируя голос Рамзана Кадырова, вымогали деньги у бизнесмена. Об этом глава Чеченской республики написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Кадырова, бизнесмен Зубайр Зайнадиев, работающий и проживающий в Сургуте, обратился в полицию, сообщив об угрозах, которые поступают ему по телефону от имени Рамзана Кадырова. Как заявил предприниматель, от него требовали, чтобы он отдал свою машину и деньги в общественный фонд имени Ахмата Кадырова. По словам главы Чечни, в республике заинтересовались заявлением бизнесмена.

"Злоумышленники нашлись, ими оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. Из их слов стало известно, что Хасимиков, имитируя мой голос, требовал у потерпевшего деньги и машину", - написал Кадыров.

По его словам, прибыв в Грозный молодые люди все отрицали, заявляя, что просто хотели пошутить. Кадыров назвал этот случай вопиющим, отметив что ни фонд Ахмата Кадырова, ни он сам никогда не просили у кого-либо денег.

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