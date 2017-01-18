Минздрав предложил создать бесплатный общепит для бедных

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Минздрав подготовил проект стратегии по формированию здорового образа жизни, рассчитанной до 2025 года. В частности, документ предусматривает создание сети столовых, куда могли бы приходить люди, находящиеся за чертой бедности.

В России может появиться сеть столовых и кафе со здоровой едой. Обслуживание в этих местах будет бесплатным для граждан, которые находятся за чертой бедности. Соответствующее предложение Минздрава содержится в стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

Как передает ТАСС, проект стратегии отправили на согласование в заинтересованные ведомства. По мнению авторов, эта мера и ряд других позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

Минздрав также предлагает "законодательно предоставить налоговые преференции производителям продуктов здорового питания".

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