В центре Москвы расстреляли бизнесмена

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В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена. Предпринимателю несколько раз выстрелили в голову, когда он находился в своем автомобиле. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Шмидтовском проезде. Полиция полагает, что преступление совершил киллер, работавший по заказу.

В центре Москвы неизвестный несколько раз выстрелил бизнесмену в голову. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле", - сказал он.

По данным источника, инцидент произошел в Шмидтовском проезде. Он также отметил, что преступление, скорее всего, совершил "киллер, работавший по заказу".

Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. По информации портала Life, к автомобилю Lexus, в котором находился бизнесмен, подъехали несколько человек на Mercedes. Поравнявшись на светофоре, предпринимателя расстреляли в упор. Полиция объявила план "Перехват".

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