Путин назвал важнейшую задачу российской экономики

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Владимир Путин в среду провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Президент назвал основной задачей в сфере развития экономики обеспечение общей макроэкономической стабильности.

Владимир Путин провёл в Кремле первое в наступившем году совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент предложил участникам дискуссии дать оценки нынешнему состоянию хозяйства страны, сформулировать наиболее важные проблемы, и определить, какие конкретные задачи необходимо поставить перед ведомствами. В конце прошлого года в экономике России наметились положительные тенденции, но, как отметил Владимир Путин, они пока неустойчивы. В связи с этим, считает президент, главной задачей правительства и Центробанка остаётся обеспечение экономической стабильности.

"Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски. При этом хотел бы вновь подчеркнуть: необходимо обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать и малый, и средний бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций, причём как частных - и, разумеется, не будем забывать про государственные. Когда говорим о частных, имеем в виду и отечественные инвестиции, и иностранные", - заявил Путин.