Савченко исключили из Комитета по нацбезопаности после слов о Крыме

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны заподозрил Надежду Савченко в госизмене и просит Генпрокуратуру начать соответствующую проверку. Поводом стало заявление народного депутата о том, что единственная возможность для Киева вернуть Донбасс - это отказаться от притязаний на Крым.

Вот уже второй день подряд главный украинский ньюсмейкер - народный депутат Надежда Савченко. Обсуждая в прямом эфире желание министра внутренних дел Авакова руками пограничников к концу года вернуть контроль над украинско-российской границей в зоне так называемой АТО, посоветовала политикам не рвать на себе вышиванки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они будут делать то, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - заявила Савченко.

Отдать Крым - забрать Донбасс. Развитие событий, по мнению Савченко, приемлемое для Киева. В Кремле отреагировали практически мгновенно.

"Этот вопрос является абсолютно недискуссионным, и неоспоримым для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кстати, на Украине тоже остались недовольны. Ещё вчера политзаключенная и национальный герой Надежда Савченко за один вечер превратилась в "продажную кремлевскую шкуру", "троянскую кобылу", "вскрытые консервы", "сявку" да и просто "Гадю". Это если упоминать исключительно литературные выражения.

Наравне с рядовыми украинскими гражданами, которые свое мнение высказывали в интернете, всерьез соревновались лица официальные. Заявления менее оскорбительные, но политически более громкие.

"Она говорит, что у нас война закончится. А вы знаете, для Савченко уже война закончилась. У нее уже мир с сепаратюгами. Она уже с ними целуется. Я бы предложил ей выйти замуж за Захарченко, можно за Плотницкого", - предлагает свой вариант политический комментатор Сергей Поярков.

"Девушка в папахе и лучший друг российских террористов. Лично я уже давно привык к ее информационным перфомансам и созданию пиар-шоу в СМИ. Они действительно могут заговорить в Киеве, только в украинском суде. Мы им гарантируем пожизненный срок и трехразовое питание в украинской тюрьме", - грозится советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Продолжилось все в стенах верховной рады, где состоялось заседание комитета по вопросам нацбезопасности. Надежде Савченко припомнили встречи с лидерами народных республик, публикацию списков пленных. Обвинили в государственной измене.

Комитет решил, что Генеральная прокуратура Украины должна проверить действия Надежды Савченко — является ли она изменницей родины. Народный депутат защищается как может - все обвинения отрицает.

Савченко будет заниматься Генеральная прокуратура и даже СБУ - туда оппоненты нардепа тоже написали обращение. Шоу обещает быть захватывающим, учитывая, что украинские телеканалы продолжают предоставлять явно опальному депутату достаточно эфирного времени, чтобы та высказала свою точку зрения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".