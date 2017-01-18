В морге Красноярска потеряли тело пожилой женщины

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Красноярские следователи допрашивают сотрудников местного морга. Там пропало тело. Покойная 88-летняя женщина в декабре была доставлена в учреждение на экспертизу. Когда же позднее родственники попытались получить тело для похорон в морге им отказали. Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

Есть дело, но тела до сих пор нет. Где оно - следователи ломают голову уже больше месяца. Подключили даже полиграф - свидетелей снова и снова просят вспомнить все детали. Но в поисках утраченного ни следователи, ни родственники никак не продвинулись, отмечает "ТВ Центр". В морге тоже разводят руками: 88-летней женщины там нет.

"Вскрытие было 7 числа, до обеда. Санитар подтверждает, что да, он её клал в холодильник. Только, не помнит на какую полку. То есть холодильник закрывается и дальше, получается, веревки обрываются. Никто не знает, куда что делось", - говорит внучка Наталья Николаева.

Найти виновного Наталья пытается еще с прошлого года. Её бабушка Клара Павловна умерла 6 декабря. Тело доставили в местное бюро судмедэкспертизы. Обещали отдать 12 числа. Однако в назначенный день внучке объявили: похороны придется отменить. Морг ещё подержит женщину у себя. По техническим причинам.

Пролить свет на темное дело у судмедэкспертов не получается. Уверяют - тело 88-летней женщины исчезло не просто так. С подобным работник кладбища Михаил никогда не встречался. Он в ритуальном бизнесе больше 30 лет, и очереди из усопших видит часто.

"40-50 покойников лежит в холодильнике, не вывозились. Представляете, как там забито все, где и что искать. Может, она уже уехала под другим номером к нам. "Затарили", так скажем, не ту бабушку не в тот гроб", - говорит он.

К версии Михаила склоняются и следователи. Тем более что в декабре в морге действительно к концу года скопилось много так называемых "бесхозных" тел. Среди них могла оказаться и бабушка Натальи.

Со смерти старушки прошло уже больше 40 дней. Наталья хотела проводить бабушку со всеми почестями. Не получилось. Вопрос о компенсации морг встретил гробовой тишиной.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".